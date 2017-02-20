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صباح الخير من رويترز

Mon Feb 20, 2017 4:15am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 20 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * المرصد ومسعف: قوات الحكومة السورية تواصل هجوما على مشارف
دمشق 
    * معارضون سوريون يقولون إن هجمات الجيش تدمر جهود وقف إطلاق
النار 
    * المعارضة السورية تقول إنها مستعدة لمحادثات جنيف ولكن يجب
أن يرحل الأسد
    * دي ميستورا متحفظ تجاه محادثات جنيف المقبلة
    * مصادر أمنية: خمسة قتلى في هجومين انتحاريين في شرق الموصل
    * العراق يشن هجوما على المعقل الأخير للدولة الإسلامية في
الموصل
    * السراج يرى روسيا وسيطا ممكنا للتواصل مع حفتر في ليبيا 
    * وزير الخارجية السعودي: إيران الراعي الرئيسي للإرهاب
العالمي
    * إيران تسعى للحوار مع دول الخليج العربية
    * وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تريد تقويض السعودية
    * هاآرتس: اجتماع سري قبل عام بين إسرائيل والأردن ومصر لبحث
السلام   
    * أسقف: جنوب السودان يحقق في مزاعم تورط جنود في اغتصاب جماعي
 
    * جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لفرض عقوبات جديدة
على إيران
    * مصادر: رئيس وزراء تركيا ونائب الرئيس الأمريكي يبحثان تحسين
العلاقات
    * 39 قتيلا و50 مصابا في تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية 

    أهم الأنباء العالمية
    * 
    * وزارة الخارجية الماليزية تستدعي سفير كوريا الشمالية
وتستدعي سفيرها من بيونجيانج .
    * وزير الدفاع الأمريكي يلغي زيارة لأفغانستان بسبب الطقس
السيء
    * مخاوف من حدوث فيضانات في شمال كاليفورنيا بعد عاصفة مدمرة
في جنوب الولاية 
    * مقتل شخص وإصابة 30 على الأقل في انفجار قرب حلبة مصارعة
ثيران في كولومبيا 
    * ماليزيا تبحث عن أربعة مشتبه بهم آخرين في مقتل كيم جونج نام
    * موجابي يقول إن الحزب والشعب لا يريان بديلا له في انتخابات
2018
    * مسؤول أمريكي: حظر جديد على السفر سيعفي حاملي البطاقات
الخضراء  
    * مكين: قمع حرية الصحافة هي بداية أي دكتاتور
    * ألمانيا تستهدف ترحيل عدد قياسي من طالبي اللجوء المرفوضين
في 2017
    *  سبيس إكس تطلق صاروخا من منصة تاريخية لناسا في فلوريدا 

    
   السعودية
    * مصادر: بن لادن السعودية تتلقى مدفوعات جديدة من الحكومة
    * مجموعة الطيار السعودية توافق على بيع حصصها في شركة الطيار
العالمية بالسودان
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 7140.2 نقطة في الإغلاق
السابق.

    مصر
    * الجنيه المصري يتعزز بفعل تراجع الطلب من المستوردين
    * وادي دجلة المصرية تستثمر 1.5 مليار جنيه في مشروع سكني
    * مؤشر البورصة تهبط 0.8% إلى 12549.2 نقطة في الإغلاق السابق.

   الإمارات
    * أدنوك الإماراتية تمنح سي.ان.بي.سي الصينية 8% في امتياز بري
    * متحدث: الإمارات تتوقع عقد صفقات بقيمة 5.4 مليار دولار في
معرض دفاعي
    *  مؤشر أبوظبي ينزل 0.48% إلى 4620.81 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يهبط 0.13 إلى 3645.85 نقطة في الإغلاق السابق.

   الكويت
    * 
    * صحيفة: نفط الكويت تستعد لطرح مناقصة تنقيب في 6 آبار بحرية
    * مؤشر البورصة تنخفض 0.49% إلى  6790.93 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +107.45    +0.52%        20611.86 نقطة
ستاندرد آند بورز    +11.67        +0.50%        2349.25
ناسداك            +36.87     +0.64%      5819.44
ستوكس 600        +16.12     +0.53%        3073.41
نيكي  (الساعة 0406 جمت اليوم الاثنين)
            + 32.87‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬‬‬‬‬+0.17%       
19267.49

النفط (الساعة 0406 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        +0.06          +0.11%        53.46
دولار/برميل
برنت            +0.06          +0.11%        55.87

العملات والذهب (الساعة 0406 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار        1.0612-1.0613   دولار
الدولار/الين        113.10-113.15   ين
الاسترليني/الدولار    1.2415-1.2416   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1233.71-1234.40 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 