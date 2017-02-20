الاثنين 20 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * المرصد ومسعف: قوات الحكومة السورية تواصل هجوما على مشارف دمشق * معارضون سوريون يقولون إن هجمات الجيش تدمر جهود وقف إطلاق النار * المعارضة السورية تقول إنها مستعدة لمحادثات جنيف ولكن يجب أن يرحل الأسد * دي ميستورا متحفظ تجاه محادثات جنيف المقبلة * مصادر أمنية: خمسة قتلى في هجومين انتحاريين في شرق الموصل * العراق يشن هجوما على المعقل الأخير للدولة الإسلامية في الموصل * السراج يرى روسيا وسيطا ممكنا للتواصل مع حفتر في ليبيا * وزير الخارجية السعودي: إيران الراعي الرئيسي للإرهاب العالمي * إيران تسعى للحوار مع دول الخليج العربية * وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تريد تقويض السعودية * هاآرتس: اجتماع سري قبل عام بين إسرائيل والأردن ومصر لبحث السلام * أسقف: جنوب السودان يحقق في مزاعم تورط جنود في اغتصاب جماعي * جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لفرض عقوبات جديدة على إيران * مصادر: رئيس وزراء تركيا ونائب الرئيس الأمريكي يبحثان تحسين العلاقات * 39 قتيلا و50 مصابا في تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية أهم الأنباء العالمية * * وزارة الخارجية الماليزية تستدعي سفير كوريا الشمالية وتستدعي سفيرها من بيونجيانج . * وزير الدفاع الأمريكي يلغي زيارة لأفغانستان بسبب الطقس السيء * مخاوف من حدوث فيضانات في شمال كاليفورنيا بعد عاصفة مدمرة في جنوب الولاية * مقتل شخص وإصابة 30 على الأقل في انفجار قرب حلبة مصارعة ثيران في كولومبيا * ماليزيا تبحث عن أربعة مشتبه بهم آخرين في مقتل كيم جونج نام * موجابي يقول إن الحزب والشعب لا يريان بديلا له في انتخابات 2018 * مسؤول أمريكي: حظر جديد على السفر سيعفي حاملي البطاقات الخضراء * مكين: قمع حرية الصحافة هي بداية أي دكتاتور * ألمانيا تستهدف ترحيل عدد قياسي من طالبي اللجوء المرفوضين في 2017 * سبيس إكس تطلق صاروخا من منصة تاريخية لناسا في فلوريدا السعودية * مصادر: بن لادن السعودية تتلقى مدفوعات جديدة من الحكومة * مجموعة الطيار السعودية توافق على بيع حصصها في شركة الطيار العالمية بالسودان * مؤشر البورصة يرتفع 0.12% إلى 7140.2 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * الجنيه المصري يتعزز بفعل تراجع الطلب من المستوردين * وادي دجلة المصرية تستثمر 1.5 مليار جنيه في مشروع سكني * مؤشر البورصة تهبط 0.8% إلى 12549.2 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * أدنوك الإماراتية تمنح سي.ان.بي.سي الصينية 8% في امتياز بري * متحدث: الإمارات تتوقع عقد صفقات بقيمة 5.4 مليار دولار في معرض دفاعي * مؤشر أبوظبي ينزل 0.48% إلى 4620.81 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يهبط 0.13 إلى 3645.85 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * * صحيفة: نفط الكويت تستعد لطرح مناقصة تنقيب في 6 آبار بحرية * مؤشر البورصة تنخفض 0.49% إلى 6790.93 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +107.45 +0.52% 20611.86 نقطة ستاندرد آند بورز +11.67 +0.50% 2349.25 ناسداك +36.87 +0.64% 5819.44 ستوكس 600 +16.12 +0.53% 3073.41 نيكي (الساعة 0406 جمت اليوم الاثنين) + 32.87‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬+0.17% 19267.49 النفط (الساعة 0406 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي +0.06 +0.11% 53.46 دولار/برميل برنت +0.06 +0.11% 55.87 العملات والذهب (الساعة 0406 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0612-1.0613 دولار الدولار/الين 113.10-113.15 ين الاسترليني/الدولار 1.2415-1.2416 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1233.71-1234.40 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)