الثلاثاء 21 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * تونس ومصر والجزائر تتفق على إحياء الحوار بين الفرقاء الليبيين * تعرض موكب رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة لإطلاق نار في طرابلس * القوات العراقية تشق طريقها نحو مطار الموصل * وزير الدفاع الأمريكي: لسنا في العراق من أجل النفط * مسؤول حكومي: مناطق من جنوب السودان تعاني المجاعة * محكمة مصرية تسدل الستار على مذبحة استاد بورسعيد بتأييد إعدام 10 أشخاص * بدء محاكمة جنود أتراك بتهمة محاولة اغتيال إردوغان * وزارة: تركيا تحتجز أكثر من 1500 شخص للاشتباه في صلاتهم بمتشددين * الجيش التركي يقول إنه قتل 34 مسلحا كرديا في شمال العراق * وكالة: ميركل تلغي زيارة إلى الجزائر جراء مرض بوتفليقة أهم الأنباء العالمية * الكرملين: خطة السلام الأوكرانية التي طرحها برلماني ’سخيفة’ * مئات المهاجرين يعبرون إلى جيب سبتة الإسباني في ثاني موجة في 3 أيام * رئيس وزراء ماليزيا: سنلتزم الحياد في تحقيق مقتل كيم جونج نام * مصدر وتقرير إعلامي: نجل كيم جون نام يصل إلى كوالالمبور اليوم * بنس: ترامب ملتزم تماما بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي * روسيا ستبدأ في تسليم طائرات هليكوبتر للهند في 2018 * مقتل العشرات في عاصفة ثلجية وعواصف ممطرة بأفغانستان السعودية * وول ستريت جورنال: السعودية تفضل نيويورك لطرح أسهم أرامكو * صادرات النفط السعودية تهبط إلى 8.014 مليون ب/ي في ديسمبر * زين السعودية تسدد غرامة 219.5 مليون ريال لموبايلي * مؤشر البورصة ينخفض 0.96% إلى 7071.9 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر يقترح توزيع 0.86 جنيه للسهم عن أرباح 2016 * مؤشر البورصة يهبط 0.84% إلى 12444.2 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أبوظبي تمنح سي.إي.إف.سي الصينية 4% في امتياز نفطي مقابل 900 مليون دولار * دانة غاز الإماراتية تعدل نتائج 2016 بالخفض إلى خسارة صافية 88 مليون دولار * مسؤول: مركز دبي المالي العالمي قد يتجاوز بعض أهدافه بحلول 2024 * مؤشر أبوظبي ينزل 0.88% إلى 4580.22 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 1.15 إلى 3603.98 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * صحيفة: الكويت تعين بستكي عضوا منتدبا جديدا للهيئة العامة للاستثمار * مؤشر البورصة ينخفض 0.16% إلى 6779.83 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +107.45 +0.52% 20611.86 نقطة ستاندرد آند بورز +11.67 +0.50% 2349.25 ناسداك +36.87 +0.64% 5819.44 ستوكس 600 +0.82 +0.22% 371.04 نيكي (الساعة 0623 جمت اليوم الثلاثاء) +132.02‭‭‭ ‬‬+0.69% 19383.10 النفط (الساعة 0624 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.29 +0.54% 53.69 دولار/برميل برنت 0 0% 56.18 العملات والذهب (الساعة 0627 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0579-1.0582 دولار الدولار/الين 113.67-113.68 ين الاسترليني/الدولار 1.2440-1.2445 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1232.96-1233.14 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)