صحيفة: مصر تخفض سعر اليورو الجمركي إلى 17 جنيها
القاهرة 21 فبراير شباط (رويترز) - خفضت مصر سعر اليورو الجمركي إلى 17 جنيها لمدة شهر من 19 جنيها سابقا وذلك بعد أن خفضت الاسبوع الماضي سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها وسط حالة من الغلاء الفاحش في أسعار السلع والمنتجات أدت إلى ركود في النشاط التجاري.
ونقلت صحيفة المال الاقتصادية المحلية اليوم عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن مصلحة الجمارك بدأت العمل منذ أمس الاثنين بالسعر الجديد لليورو بعد مطالبة المستوردين باليورو بالمساواة في المعاملة الجمركية مع المتعاملين بالدولار.
والدولار أو اليورو الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم بالعملة الأجنبية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.
وكان السبب الرئيسي في خفض سعر الدولار الجمركي هو تعافي الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 17 بالمئة منذ أواخر يناير كانون الثاني وحتى اليوم ليصل إلى 15.75 جنيه للدولار في بعض البنوك.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه وهو ما ظهر جليا في وصول معدل التضخم الأساسي لنحو 31 بالمئة في يناير كانون الثاني مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ تسجيل بيانات التضخم على موقع البنك المركزي على الانترنت. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.