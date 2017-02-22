الأربعاء 22 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * الأمم المتحدة: محادثات جنيف تركز على عملية الانتقال في سوريا * مصر توثق علاقاتها مع حماس بهدف تأمين سيناء * السجن 18 شهرا لجندي إسرائيلي قتل مهاجما فلسطينيا جريحا * الأمم المتحدة تقول محاكمة سيف الإسلام القذافي غير نزيهة * العثور على 74 جثة لمهاجرين على شاطئ غرب ليبيا * مؤسسة النفط الليبية وروسنفت توقعان اتفاقا لشراء النفط * يلدريم: تركيا ترى الإدارة الأمريكية الجديدة أكثر تفهما بشأن كولن * الجيش التركي: مقتل 44 من مسلحي الدولة الإسلامية في سوريا * إيران توقع عقدا مع روسيا لبيع 100 ألف ب/ي من النفط أهم الأنباء العالمية * اعتقال 3 في فرنسا للاشتباه بأنهم يريدون القتال في سوريا أو التخطيط لهجوم * الأمم المتحدة: 1.4 مليون طفل يواجهون خطر الموت الوشيك في مجاعات * مفجرون انتحاريون يقتلون خمسة أشخاص في هجوم على محكمة بباكستان * ماليزيا تقول إنها لم تتوصل بعد لسبب وفاة أخي زعيم كوريا الشمالية * رئيس المفوضية الأوروبية: فاتورة انفصال بريطانيا ستكون باهظة جدا * ألمانيا وفرنسا تريدان تخفيف قواعد حقوق الانسان للحد من اللاجئين * رئيس أذربيجان يعين زوجته نائبة له * الرئاسة النيجيرية: لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن صحة بخاري * الصين تعارض الدوريات البحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي * سفير المكسيك المقبل في واشنطن يصف التعامل مع بلاده بأنه "غير مقبول" السعودية * مصادر: 6 بنوك تنافس على دور في طرح أرامكو ببورصة الرياض * مصادر: البريد السعودي يطلب من بنوك محلية عروضا لتقديم المشورة في خصخصة المؤسسة * مصادر: السعودية تطلب التقدم بعروض لترتيب إصدار صكوك دولية بالدولار * زين السعودية تحصل على ترخيص موحد للاتصالات * مؤشر البورصة ينخفض 0.2% إلى 7057.8 نقطة في الإغلاق السابق مصر * المركزي المصري يتفق مع المستثمرين على تسوية خطوط ائتمان سابقة على التعويم * مؤشر البورصة يرتفع 1.72% إلى 12657.82 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * عقود دفاعية قيمتها 1.1 مليار دولار في اليوم الثالث من معرض أبوظبي * الإمارات تحدد رسوم حق الامتياز لشركة اتصالات عن 2017-2021 * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.6% إلى 4607.69 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 1.22% إلى 3560.04 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الكويت تعتزم زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 4.75 مليون ب/ي بحلول 2040 * أرباح أريد الكويتية تقفز 75% في 2016 * مؤشر البورصة ينخفض 0.2% إلى 6766.36 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +118.95 +0.58% 20743.00 نقطة ستاندرد آند بورز +14.22 +0.60% 2365.38 ناسداك +27.371 +0.47% 5865.949 ستوكس 600 +2.36 +0.64% 373.40 نيكي (مستوى الإغلاق اليوم الأربعاء) -1.57 ‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬-0.01% 19379.87 النفط (الساعة 0616 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي +0.19 +0.35% 54.52 دولار/برميل برنت +0.24 +0.42% 56.90 العملات والذهب (الساعة 0616 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0540-1.0536 دولار الدولار/الين 113.57-113.54 ين الاسترليني/الدولار 1.2502-1.2501 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1234.35-1234.21 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)