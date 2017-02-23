Tue 28 Feb 2017 | 8:27 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Thu Feb 23, 2017 4:36am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 23 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مصادر: بريطاني فجر نفسه في العراق حصل على تعويض عن سجنه في
جوانتانامو.
    * متحدث باسم الرئيس التركي: إردوغان وترامب قد يجتمعا قبل
مايو.
    * ماليزيا: دبلوماسي بين المشتبه بهم في مقتل أخي زعيم كوريا
الشمالية.
    * متحدث باسم إردوغان يدعو إسرائيل لوقف "المستوطنات غير
المشروعة".
    * لافروف: موسكو تنتظر مقترحات أمريكية بشأن تعاون في سوريا.
    * البابا فرنسيس يحث على تقديم مساعدات عاجلة للجياع في جنوب
السودان.
    * قوات سوريا الديمقراطية تدخل دير الزور.

     أهم الأنباء العالمية
    * الفلبين توبخ العفو الدولية لوصفها جدول أعمال دوتيرتي بأنه
"سام".
    * مسؤولون ألمان: وجود مسلح في مدرسة "إنذار كاذب".
    * قائد بالحرس الثوري يقول إيران مستعدة لتوجيه "صفعة على
الوجه" لأمريكا.
    * متحدث: تركيا تريد خطوات أوروبية لإعفاء مواطنيها من تأشيرة
السفر.
    * عقود دفاعية بأكثر من 900 مليون دولار في اليوم الرابع من
معرض آيدكس.
    * مسؤول تركي: السيطرة على مدينة الباب السورية مهمة لعملية
الرقة.
    * رئيس قبرص يأسف لقرار زعيم القبارصة الأتراك عدم حضور
المحادثات.
    * كوريا الجنوبية تؤكد تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة للبط.
    * وزير العدل: جنوب أفريقيا لا تزال تعتزم الانسحاب من المحكمة
الجنائية الدولية.  السعودية

    * مصدر: أرامكو تطلب مساعدة مورجان ستانلي وجيه.بي مورجان في
الطرح.
    * موبايلي السعودية تحصل على ترخيص موحد لتقديم جميع خدمات
الاتصالات.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 7062.85 نقطة في الإغلاق
السابق.

    مصر
    * رئيس اتحاد الصناعات المصرية: اتفقنا مع المركزي على خفض
فائدة قروض الشركات إلى 12%.
    * مؤشر البورصة يتراجع 2.03% إلى 12401.09 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الإمارات
    * أدنوك توقع اتفاقا مدته 10 سنوات مع فيتول لبيع غاز البترول
المسال.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.65% إلى 4637.52 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يصعد 2.42% إلى 3646.08 نقطة في الإغلاق السابق.

   الكويت
    * بورصة الكويت تطرح قواعد تداول الأسهم غير المدرجة لإبداء
الآراء.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.39% إلى 6792.73 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +32.60     +0.16%        20775.60 نقطة
ستاندرد آند بورز    -2.56        -0.11%        2362.82
ناسداك            -5.323     -0.09%      5860.63
ستوكس 600        -0.02         -0.01%        373.38
نيكي  (الساعة ‭4.30‬ جمت اليوم الخميس)
            -‭04‬.‭44‬  ‭‭‭‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬‬‬‬-‭23‬.‭0‬%   
‭335.8319‬

النفط (الساعة ‭4.30‬ جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        +0.49          +0.91%      ‭54.08‬
دولار/برميل
برنت            +0.49          +0.88%        56.33

العملات والذهب (الساعة ‭4.30‬ جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار        1.0562-1.0563   دولار
الدولار/الين        113.25-113.27   ين
الاسترليني/الدولار    1.2451-1.2454   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1236.71-1237.48 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية-تحرير حسن عمار)
 
 