الأحد 26 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * القوات العراقية تواصل التوغل في غرب الموصل ومدنيون يفرون * مقتل عشرات من قوات الأمن السورية في حمص والحكومة ترد بضربات جوية * الأمم المتحدة: هجوم حمص محاولة لإحباط محادثات السلام السورية * الحكومة السورية تطالب المعارضة بإدانة هجمات حمص * المعارضة السورية تشير إلى أن قوات الأمن قد تكون وراء هجوم حمص * وزير الخارجية السعودي يبدأ زيارة نادرة لبغداد * مسؤول بالخارجية العراقية: السعودية ستعين سفيرا جديدا لدى العراق * السيسي يجتمع مع كبار المسؤولين لبحث نزوح مسيحيين من سيناء * العاهل المغربي يطالب الأمم المتحدة بأخذ إجراءات إزاء الصحراء الغربية * رئيس وزراء تونس يقيل وزيرا بعد يوم من تلويحه بالاستقالة * يلدريم يدعو الناخبين الأتراك لتأييد التعديلات الدستورية في استفتاء أبريل * مصر تعبر عن انزعاجها من استمرار تعليق بريطانيا للرحلات الجوية * محكمة مصرية تبرئ مسؤولا كبيرا من عهد مبارك من تهم بالفساد أهم الأنباء العالمية * رجل يدهس حشدا في بلدة ألمانية ومقتل شخص * الحزب الديمقراطي الأمريكي يختار توم بيريز زعيما جديدا له * استطلاع يظهر تعادلا بين محافظي ميركل والديمقراطيين الاشتراكيين قبل الانتخابات * فرنسا تضع شخصين قيد تحقيق رسمي بتهمة التخطيط لهجمات * حكومة مالي وجماعات مسلحة تتفق على عودة السلطات إلى شمال البلاد * موجابي: لن أفرض خليفة لي وتقاعدي بيد الحزب * ماليزيا ستفتش صالة بمطار بحثا عن كيماويات بعد مقتل كيم جونج نام * ميركل: يجب الوفاء بالتزامات الإنفاق الدفاعي في حلف الأطلسي * أولوند يرد على تصريحات ترامب عن باريس * معارضون فلبينيون يحولون إحياء حدث تاريخي لمسيرة احتجاجية السعودية * مؤشر البورصة ينخفض 0.24% إلى 7046.17 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مؤشر البورصة ينخفض 1.29% إلى 12240.53 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.34% إلى 4653.39 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي ينخفض 0.33% إلى 3633.91 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.25% إلى 6809.78 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +11.44 +0.05% 20821.76 نقطة ستاندرد آند بورز +3.53 +0.15% 2367.34 ناسداك +9.799 +0.17% 5845.306 ستوكس 600 -2.84 -0.76% 370.01 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) -‭‭‭‭04‬‬‬‬.‭‭‭‭44‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-‭‭‭‭23‬‬‬‬.‭‭‭‭0‬‬‬‬% ‭‭‭‭335.8319‬‬‬‬ النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي -0.46 +0.80% 53.99 دولار/برميل برنت -0.59 -1.04% 55.99 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0559-1.0565 دولار الدولار/الين 112.18-112.20 ين الاسترليني/الدولار 1.2465-1.2470 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1256.56-1257.33 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)