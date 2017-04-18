المركزي المصري: 19.2 مليار دولار تدفقات على البنوك منذ التعويم

القاهرة 18 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي بلغت 19.2 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني وحتى الآن.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.

وأضاف البنك أنه جرى "فتح اعتمادات مستندية لاستيراد منتجات بترولية خلال 2016 بنحو 6.34 مليار دولار."