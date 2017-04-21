التجاري الدولي مصر يلغي حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات بالخارج

القاهرة 21 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك التجاري الدولي مصر اليوم الجمعة إنه ألغى حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات خارج البلاد.

وقال أكبر بنك خاص في مصر في رسالة نصية لعملائه "تم إلغاء حدود الاستخدام خارج البلاد حيث يمكنك الآن استخدام كامل الحد الائتماني.. في المشتريات بالخارج."

وكان التجاري الدولي أعاد في ديسمبر كانون الأول السحب ببطاقات الخصم للحسابات بالعملة المحلية خارج مصر بعد أن كان أوقفها في سبتمبر أيلول من العام الماضي بسبب نقص شديد في السيولة الدولارية بالبلاد وقتها.

ورفع البنك آنذاك حدي السحب والشراء لأصحاب الحسابات بالجنيه المصري لجميع البطاقات الائتمانية لكنه أبقى على حدود السحب والشراء لأصحاب الحسابات بالدولار لبطاقات الخصم المباشر.

واتجه عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر في ظل أزمة عملة شهدتها البلاد قبل أن يحرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.