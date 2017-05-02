المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 13.8% في 5 أشهر

القاهرة 2 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الثلاثاء إن تحويلات المواطنين المقيمين خارج البلاد زادت بنسبة 13.8 بالمئة في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني إلى مارس آذار.

وأوضح البيان أن البيانات الأولية للبنك أظهرت ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج 964.8 مليون دولار‭‭ ‬‬لتصل إلى نحو ثمانية مليارات دولار من نحو سبعة مليارات في الفترة ذاتها قبل عام.

وأشار البيان إلى أن بيانات مارس آذارأظهرت ارتفاع التحويلات إلى نحو 1.6 مليار دولار مقارنة مع حوالي 1.5 مليار دولار قبل عام.