توافر الدولار يشجع بنوكا مصرية لإلغاء حدود البطاقات بالخارج

من إيهاب فاروق

القاهرة 3 مايو أيار (رويترز) - شجعت السيولة الدولارية المتدفقة منذ تعويم العملة عددا من البنوك على إلغاء حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات خارج البلاد.

بلغ إجمالي التدفقات الدولارية على النظام المصرفي نحو 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني وحتى 18 أبريل نيسان وفقا لبيانات البنك المركزي.

وألغى البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي حدود سحب البطاقات خارج مصر منذ ثلاثة أشهر وفقا لما قاله حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك لرويترز في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء وألغى البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في البلاد حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات بالخارج نهاية أبريل نيسان.

وقال مسؤول في بنك مصر لرويترز إن البنك سيتخذ قرارا اليوم الأربعاء بشأن إلغاء سقف استخدام بطاقاته الائتمانية خارج مصر.

كان عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد قد اتجه خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر في ظل أزمة عملة شهدتها البلاد قبل أن يحرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "قرار إلغاء الحد الأقصى لبطاقات البنوك العاملة في مصر في الخارج هو انعكاس لنجاح التعويم وتوفير السيولة الدولارية بالبنوك لمواجهة طلبات الشركات والأفراد."

وشجع قرار تعويم العملة في نوفمبر تشرين الثاني حائزي العملة الأجنبية من الأفراد على بيعها وهو ما زاد من حصيلة البنوك وساعدها في توفير متطلبات الاستيراد للشركات بجانب القضاء على السوق السوداء للعملة التي راجت بقوة على مدار العامين الماضيين.