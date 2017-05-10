نمو إيرادات قناة السويس المصرية 4% خلال مارس وأبريل

القاهرة 10 مايو أيار (رويترز) - قالت هيئة قناة السويس في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن إيراداتها زادت إلى 853.700 مليون دولار خلال شهري مارس آذار وأبريل نيسان من 820.400 مليون دولار قبل عام.

وقناة السويس من المصادر الأساسية للعملة الصعبة في مصر. وتختصر القناة التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وكان مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قال الشهر الماضي إن إيرادات القناة بلغت 423.9 مليون دولار في مارس آذار.

وتعني أحدث أرقام أن إيرادات القناة خلال أبريل نيسان بلغت 429.8 مليون دولار مقابل 422.1 مليون دولار قبل عام وسجلت أعلى مستوى للإيرادات الشهرية منذ أغسطس اب 2016 .