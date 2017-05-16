محافظ المركزي: مصر ستسدد 750 مليون دولار للشركات الأجنبية أول يونيو

القاهرة 16 مايو أيار (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الثلاثاء إن مصر ستسدد 750 مليون دولار من مديونيات الشركات الأجنبية في أول يونيو حزيران.