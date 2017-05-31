Wed 21 Jun 2017 | 5:23 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

وزير المالية: مصر تبقي سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه لمدة شهر

Wed May 31, 2017 9:56am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 31 مايو أيار (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم الأربعاء إنه تقرر إبقاء سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه دون تغيير وذلك لمدة شهر من أول يونيو حزيران.

يحدد الدولار الجمركي قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

ويبلغ سعر العملة المصرية نحو 18.12 جنيه للدولار اليوم. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - هاتف 0020223948031 - تحرير عبد المنعم درار)
 