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بنوك مصر توفر نحو 35 مليار دولار لتمويل التجارة منذ التعويم وحتى 25 مايو

Wed May 31, 2017 8:29am GMT
 
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القاهرة 31 مايو أيار (رويترز) - قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأربعاء إن البنوك العاملة في البلاد وفرت نحو 35 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى 25 مايو أيار.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.

وقال البنك المركزي في البيان إنه تم "سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 25 مليار دولار وفتح اعتمادات مستندية بنحو عشرة مليارات دولار".

تبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش اقتصادها المنهك منذ انتفاضة 2011 من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا وإقرار عدد من القوانين التي تستهدف إعادة جذب المستثمرين الأجانب. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 