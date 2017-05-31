وزير: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 136 مليار جنيه منذ التعويم

القاهرة 31 مايو أيار (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز في اتصال هاتفي اليوم الخميس إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 136 مليار جنيه (7.53 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.