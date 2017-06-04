ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 31.125 مليار دولار نهاية مايو
القاهرة 4 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 31.125 مليار دولار في نهاية مايو أيار من 28.641 مليار في أبريل نيسان.
كانت احتياطيات مصر نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.
وتلقت مصر يوم الأربعاء ثلاثة مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية بينما سددت الحكومة 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في وقت سابق من مايو أيار متعهدة بسداد رقم مماثل في وقت لاحق من الشهر الحالي.
تنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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