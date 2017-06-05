Wed 21 Jun 2017 | 5:24 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مسؤول: لا تعليمات من المركزي المصري بوقف التعامل على الريال القطري

Mon Jun 5, 2017 11:24am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدر مسؤول في مصر اليوم الاثنين إنه لا توجد تعليمات من البنك المركزي المصري بوقف التعاملات على الريال القطري.

تأتي تصريحات المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال مع رويترز بعدما قطعت مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب".

وأضاف المصدر "بعض البنوك المصرية أوقفت من جانبها التعامل على الريال القطري كإجراء احترازي." (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 