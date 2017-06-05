المركزي المصري: لا قرار بوقف التعامل بالريال القطري

القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه لا يوجد قرار بوقف التعامل على الريال القطري بيعا أو شراء داخل البلاد.

وأضاف البنك المركزي في بيان "الريال القطري أحد العملات الرسمية التي يتم التعامل بها دون وجود أية قيود على تداوله أو تحويله للجنيه المصري أو لأي من العملات الأجنبية الأخرى."

كان أربعة مصرفيين في القاهرة قالوا لرويترز في وقت سابق اليوم إن بعض البنوك توقفت عن قبول العملة القطرية في حين أوقف البعض الآخر معاملات الخزانة بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب".

وقال المصرفيون في ثلاثة بنوك أخرى إنهم لم يتلقوا أي تعليمات وإن العمل يمضي كالمعتاد.