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البنك المركزي: مصر لم تحظر التعامل بالريال القطري

Mon Jun 5, 2017 4:58pm GMT
 
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القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه لم يصدر أي تعليمات لوقف شراء أو بيع الريال القطري.

وأضاف البنك في بيان أنه لن تكون هناك أي قيود على تداول أو تحويل العملة القطرية إلى الجنيه المصري أو أي عملة أجنبية.

ومصر هي إحدى أربع دول عربية أعلنت في وقت سابق اليوم قطع العلاقت الدبلوماسية مع قطر. والدول الثلاث الأخرى هي السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين.

وأوقفت بعض البنوك المصرية في وقت سابق المعاملات مع البنوك القطرية وتوقف بعضها عن قبول الريال القطري في رد فعل على إعلان القاهرة قطع العلاقات مع قطر.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
 