مقدمة 2-مصرفيون: بنوك مصرية تعيد التعامل على الريال القطري

(لإضافة تعليق من رئيس بنك القاهرة)

من إيهاب فاروق

القاهرة 6 يونيو حزيران (رويترز) - قال ثلاثة مصرفيين في القاهرة لرويترز اليوم الثلاثاء إن بعض البنوك العاملة في البلاد عادت اليوم الثلاثاء للتعامل على الريال القطري من جديد بعد أن توقفت أمس الاثنين عن بيع وشراء العملة.

يأتي ذلك بعد صدور بيان من البنك المركزي المصري يوم الأثنين بأنه لا قرار بوقف التعامل على الريال القطري داخل البلاد.

وقال مصرفي حكومي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "أعدنا التعامل على الريال القطري وموجود حاليا في قائمة العملات لدينا."

كان أربعة مصرفيين في القاهرة قالوا لرويترز يوم الاثنين إن بعض البنوك توقفت عن قبول العملة القطرية في حين أوقف البعض الآخر معاملات الخزانة بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب".