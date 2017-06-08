وزير: مصر سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في 3 أسابيع

القاهرة 8 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الخميس إن بلاده سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأضاف الملا في بيان صحفي أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة تبلغ حاليا 2.3 مليار دولار.

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر تبلغ 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.