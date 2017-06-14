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ملخص-نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر 12% في 9 أشهر

Wed Jun 14, 2017 12:34pm GMT
 
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القاهرة 14 يونيو حزيران (رويترز) - البنك المركزي المصري:

- ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 12.1 بالمئة في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2016-2017 إلى 11 مليار دولار.

- ارتفاع إيرادات السياحة 128.3 بالمئة إلى 1.3 مليار دولار في الربع الأول من 2017.

- استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 3.6 مليار دولار مشتريات في الربع الأول من 2017 مقابل 19.2 مليون دولار قبل عام.

- تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية 37.7 بالمئة في الربع الأول من 2017 وانخفاض العجز التجاري 8.1 بالمئة.

- تحقيق 11 مليار دولار فائضا كليا بميزان المدفوعات في أول تسعة أشهر من 2016-2017 منها تسعة مليارات بعد تحرير سعر الصرف. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 
 