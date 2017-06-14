مقدمة 2-نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 12% في 9 أشهر

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القاهرة 14 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي اليوم الأربعاء إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر زادت 12.1 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران بينما تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية 37.7 بالمئة في الربع الثالث من السنة.

وقال البنك في بيان إن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغ نحو 10.8 مليار دولار في الفترة بين يوليو تموز 2016 ومارس آذار 2017 مقارنة مع 9.6 مليار دولار قبل عام.

وذكر البنك المركزي أن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 3.5 مليار دولار في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار مقارنة مع 5.7 مليار دولار قبل عام، بدعم من قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني متخليا عن ربطه بالعملة الأمريكية عند 8.8 جنيه للدولار كما رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وهو ما ساعده للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وفقد الجنيه نحو نصف قيمته منذ ذلك الحين لكن هذه الخطوة ساهمت في جذب العملة الأجنبية وتدفق الاستثمارات على البورصة وسوق الدين واجتذاب تحويلات المصريين في الخارج من جديد.

وزادت تحويلات المصريين بالخارج 10.9 بالمئة إلى 4.62 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 مقارنة مع 4.17 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما ارتفعت 13.8 بالمئة إلى ثمانية مليارات دولار في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني إلى مارس آذار.

وانخفض العجز التجاري 8.1 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية إلى نحو 9.2 مليار دولار من 10 مليارات دولار قبل عام، حيث ساهم تحرير سعر صرف الجنيه وانخفاض قيمته في زيادة جاذبية الصادرات المصرية.