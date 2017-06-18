نمو تحويلات المصريين بالخارج 11% بعد تعويم الجنيه وحتى أبريل

القاهرة 18 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 11.1 بالمئة إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر تشرين الثاني وحتى نهاية أبريل نيسان وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام.

تأتي زيادة التحويلات بعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وما أعقبه من انخفاض حاد لقيمة الجنيه الأمر الذي قد يكون شجع المصريين على تحويل مزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية.