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نمو تحويلات المصريين بالخارج 11% بعد تعويم الجنيه وحتى أبريل

Sun Jun 18, 2017 12:21pm GMT
 
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القاهرة 18 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 11.1 بالمئة إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر تشرين الثاني وحتى نهاية أبريل نيسان وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام.

تأتي زيادة التحويلات بعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وما أعقبه من انخفاض حاد لقيمة الجنيه الأمر الذي قد يكون شجع المصريين على تحويل مزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية.

وأضاف البنك في بيان صحفي أن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت في أبريل نيسان بنسبة طفيفة لتسجل 1.32 مليار دولار مقابل 1.36 مليار قبل سنة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 
 