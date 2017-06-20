ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 439.8 مليون دولار في مايو

القاهرة 20 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس إلى 439.8 مليون دولار في مايو أيار من 427.9 مليون في أبريل نيسان.

وبلغت إيرادات القناة 436.5 مليون دولار في مايو أيار 2016.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 بالمئة إلى 5.005 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز مقابل 5.175 مليار في 2015.