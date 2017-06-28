مسؤول: مصر تبقي سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه لرابع شهر على التوالي
القاهرة 28 يونيو حزيران (رويترز) - قال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية لرويترز اليوم الأربعاء إنه تقرر إبقاء سعر الدولار الجمركي دون تغيير عند 16.5 جنيه لمدة شهر من أول يوليو تموز.
ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.
وبقرار اليوم يبقى سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه للشهر الرابع على التوالي.
ويتراوح سعر تداول الدولار في البنوك المصرية بين 18.05 و18.20 جنيه.
(إعداد إيهاب فاروق - تحرير وجدي الالفي - هاتف 0020223948031)
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