فيتش: إلغاء سقف التحويلات يحسن السيولة الأجنبية لدى بنوك مصر

3 يوليو تموز (رويترز) - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن إلغاء مصر القيود على تحويل العملة الصعبة سيساعد على استعادة الثقة في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتوقعت الوكالة مزيدا من التدفقات من المستثمرين الأجانب بعد أن ألغى البنك المركزي المصري سقف المئة ألف دولار على التحويلات.