الجنيه المصري يتراجع لأدنى مستوى في نحو سبع سنوات

القاهرة 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجل سعر الشراء للجنيه المصري أدنى مستوى له في نحو سبع سنوات عند 6.0036 جنيه للدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء حيث طغت أزمة التمويل المتفاقمة في البلاد على البداية السلسة للانتخابات البرلمانية.