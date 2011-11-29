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الجنيه المصري يتراجع لأدنى مستوى في نحو سبع سنوات

Tue Nov 29, 2011 9:31am GMT
 
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القاهرة 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجل سعر الشراء للجنيه المصري أدنى مستوى له في نحو سبع سنوات عند 6.0036 جنيه للدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء حيث طغت أزمة التمويل المتفاقمة في البلاد على البداية السلسة للانتخابات البرلمانية.

وقال متعاملون إن البنك المركزي أنفق نحو ملياري دولار من احتياطياته الأجنبية في أكتوبر تشرين الأول وذلك جزئيا لدعم العملة. وسجل الجنيه أضعف سعر له منذ يناير كانون الثاني 2005.

أ أ - ل ص (قتص)

 