البورصة المصرية تواصل الصعود وهبوط مؤشر مسقط لأدنى مستوى في 17 شهرا

من توم فايفر ونادية سليم

القاهرة/دبي 26 مايو ايار (رويترز) - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي.جي.إكس 30 ‪.EGX30‬ لأعلى مستوى له سبعة أسابيع اليوم الخميس مع انحسار المخاوف من تحول المظاهرات المزمعة يوم الجمعة في القاهرة إلى أعمال عنف مسببة مزيدا من الأضرار لمعنويات المستثمرين الهشة.

وزاد إي.جي.إكس 30 ‪.EGX30 بنسبة 1.1 في المئة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ السابع من أبريل نيسان.

وتخطط الحركات الشبابية والديمقراطية لمظاهرة ضخمة في ميدان التحرير الجمعة للدعوة لتسريع الخطوات نحو الديمقراطية بعد إنتهاء حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر 30 عاما في فبراير شباط.

وتم تحويل مبارك وولديه إلى محكمة الجنايات يوم الثلاثاء بتهمة قتل المتظاهرين.

وقال متعامل من القاهرة إن هذه الخطوة تظهر أن الحكومة تتفاعل مع تهديد احتجاجات الجمعة بينما تم تضخيم التهديد الأمني المحتمل للمظاهرات لتقليل حجم المشاركين فيها.

وأضاف "بالنسبة لما أراه في السوق يبدو أنه لن يحدث شئ سيئ غدا."

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 8.2 في المئة في مايو آيار مع تعهد دول من بينها السعودية والولايات المتحدة بتقديم مساعدات للحكومة المصرية المؤقتة مع عروض بضمانات قروض سيادية وقروض ميسرة ومنح.