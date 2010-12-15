البركة-مصر ينفي وجود أي أحداث جوهرية بعد صعوده 57% في 12 جلسة

القاهرة 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - نفى بنك البركة-مصر ‭SAUD.CA‬‏ اليوم الأربعاء وجود أي أحداث جوهرية يمكنها التأثير على سعر السهم بالبورصة وذلك بعد صعوده 57 في المئة في 12 جلسة متتالية وتسجيله أعلى مستوى في 28 شهرا عند 12.88 جنيه (2.22 دولار).

وقفز السهم المسجل بالمؤشر الثانوي للبورصة المصرية ‭.EGX70‬‏ من مستوى 8.18 جنيه في 25 نوفمبر تشرين الثاني إلى 12.88 جنيه في 14 ديسمبر كانون الأول دون أن يصاحب هذا الارتفاع أي أخبار إيجابية عن البنك.

كان محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار قال أمس الثلاثاء "ترجع ارتفاعات السهم الحالية إلى توقعات المتعاملين بحدوث ارتفاعات قوية محتملة في نتائج أعماله السنوية بالاضافة إلى خطة البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة."

لكنه أضاف أن هذه الاسباب لا تتناسب مع النمو المبالغ فيه في سعر السهم خلال فترة قصيرة.

وبلغ صافي ربح البنك في التسعة أشهر الأولى من 2010 نحو 95.933 مليون جنيه مقابل 82.890 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2009.

وبحلول الساعة 0854 بتوقيت جرينتش تراجع سعر السهم 0.16 بالمئة إلى 12.70 جنيه.

ويبلغ رأسمال البركة-مصر 534.999 مليون جنيه موزعا على 76.428 مليون سهم بقيمة إسمية سبعة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.79 جنيه مصري)