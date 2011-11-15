سهم طاقة أبوظبي يغلق مرتفعا 0.9 بالمئة

1015 جمت - أغلق مؤشر أبوظبي ‪.ADI‬ منخفضا بعد الأداء الضعيف للأسهم الآسيوية في معاملات اليوم حيث هبط سهم الدار العقارية 0.9 بالمئة.

في المقابل ارتفع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 0.9 بالمئة بعد أن ارتفع صافي ربح الربع الثالث من العام لأكثر من مثليه بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام ونمو الإنتاج.

وتقدم مؤشر بورصة دبي ‪‬ بنسبة 0.03 بالمئة.

وأغلق سهم الاتحاد العقارية منخفضا واحدا بالمئة بعد أن ارتفع صافي خسائر الربع الثالث لأكثر من مثليه مع قيام الشركة بتجنيب مخصصات إضافية وسط تراجع حاد في تقييم أصولها العقارية.

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0945 جمت - هبط المؤشر السعودي 0.07 بالمئة إلى 6233.9 نقطة وسط قيم معاملات بلغت 2.44 مليار ريال من خلال تداول 84.23 مليون سهم.

وهبط مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية 0.02 بالمئة إلى 14534 نقطة والبتروكيماويات 0.17 بالمئة.

وانخفضت أسهم سابك وسبكيم 0.5 بالمئة وبترورابغ 0.7 بالمئة والسعودي الهولندي 1.1 بالمئة وسامبا 0.8 بالمئة.