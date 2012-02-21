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صحيفة: مصر تطرح شهادات إيداع دولارية للمصريين في الخارج في مارس

Tue Feb 21, 2012 8:45am GMT
 
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القاهرة 21 فبراير شباط (رويترز) - نقلت صحيفة البورصة عن وزير المالية المصري ممتاز السعيد اليوم الثلاثاء قوله إن مصر تعتزم طرح شهادات إيداع دولارية للمصريين المقيمين في الخارج مطلع مارس اذار للمساعدة على توفير النقد الأجنبي.

وأعلنت مصر أنها تتطلع إلى بيع شهادات دولارية وإصدار سندات إسلامية (صكوك) وبيع أراض للمصريين في الخارج للمساعدة على سد فجوة التمويل الخارجي التي تقدر بنحو 11 مليار دولار على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

واتسع عجز ميزان المدفوعات المصري بشدة أثناء الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد في العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن السعيد قوله "الحكومة ستطرح شهادات تتراوح قيمتها بين ألف دولار ومضاعفاتها حتى خمسة آلاف دولار للشهادة الواحدة في إطار حزمة الحكومة لتوفير النقد الأجنبي."

وقال الوزير للصحيفة إنه سيتم الانتهاء من وضع القواعد النهائية لعملية طرح الشهادات الدولارية خلال اليومين المقبلين. وذكر أن الحكومة مازالت تدرس القيمة المالية المستهدف اقتراضها من هذه الشهادات وإجمالي حجمها.

ولم يتسن الاتصال بالوزير فورا للحصول على تعقيب.

ع ه - ن ج (قتص)
 