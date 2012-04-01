بنك فيصل يوزع 2.11 جنيه للسهم في 22 أبريل عن أرباح 2011

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القاهرة أول ابريل نيسان (رويترز) - قال بنك فيصل الإسلامي المصري اليوم الأحد انه سيوزع 2.11 جنيه للسهم عن أرباح 2011 في 22 أبريل نيسان لحامل السهم حتى نهاية جلسة تداول 17 أبريل.

وبلغ صافي ربح البنك المجمع 195.705 مليون جنيه(32.40 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم انخفاضا من 312.804 مليون جنيه في 2010.

وقال البنك في بيان إلى ادارة البورصة المصرية إن مساهميه أقروا في الجمعية العامة العادية للبنك الجمع الماضية "توزيع 2.11 جنيه للسهم المكتتب فيه بالجنيه المصري صافي بعد خصم الزكاة (وتوزيع) 0.35 دولار للسهم المكتتب فيه بالدولار صافي بعد خصم الضرائب."

ويمتلك البنك سهمين بالبورصة المصرية أحدهما بالجنيه المصري والآخر بالدولار.

(الدولار = 6.03 جنيه مصري)