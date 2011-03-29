تراجع مؤشر دبي بعد تبدد دعم سهم إعمار

1101 جمت - تباين أداء بورصتي الإمارات إذ تخلى مؤشر دبي ‭‬‏ عن مكاسبه المبكرة بعدما تبدد الدعم الذي قدمه اعلان إعمار العقارية المفاجئ عن توزيع أرباح نقدية.

واغلق مؤشر دبي منخفضا 0.1 بالمئة إلى 1555 نقطة ليقطع موجة صعود استمرت خمسة أيام.

وزاد سهم إعمار العقارية 0.3 بالمئة بعدما وافق مساهمو الشركة على توزيع ارباح نقدية بنسبة عشرة بالمئة وهي أول أرباح نقدية توزعها الشركة منذ 2008.

وقال جاد عباس محلل القطاع العقاري في المجموعة المالية - هيرميس "اعلان التوزيعات كان مفاجأة تفاعلت معها السوق بشكل ايجابي لكن يبدو أن مجلس الشركة وقع تحت ضغط لاعلان التوزيعات ولم يقرها من تلقاء نفسه."

وأضاف "ارادت اعمار أن تحتفظ بالسيولة لوقت الحاجة وهناك بعض مخاطر اعادة التمويل في الاجل القصير لا يمكن تجاهلها."

وتابع أن ديونا قيمتها 4.5 مليار درهم تستحق على إعمار في 2011.

وأضاف "نتوقع أن يجري تمديد معظم هذه (الديون) ... من المتوقع ان يكون 2011 عاما جيدا نسبيا لإعمار مع التحول تجاه العمليات الدولية."

وقال روبرت مكينون مدير الاستثمار في ايه.اس.ايه.اس كابيتال إن من المتوقع أن تتحسن ارباح البنوك الاماراتية هذا العام.