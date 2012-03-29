هبوط أرباح بنك فيصل الاسلامي المصري 37% في 2011
القاهرة 29 مارس اذار (رويترز) - أظهرت نتائج الاعمال المجمعة لبنك فيصل الإسلامي المصري اليوم الخميس انخفاض صافي ارباحه 37.4 بالمئة في 2011.
وبلغ صافي ربح البنك المجمع 195.705 مليون جنيه(32.40 مليون دولار) في عام وحتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل 312.804 مليون جنيه في 2010.
وأغلق سهم البنك اليوم عند 22.01 بارتفاع 0.05 بالمئة.
ويبلغ رأسمال البنك 528.103 مليون جنيه موزع على 105.620 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
(الدولار = 6.04 جنيه مصري)
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