دانة غاز الإماراتية تعلن عن كشف للغاز في دلتا النيل

دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت دانة غاز الإماراتية اليوم الاثنين إنها اكتشفت الغاز الطبيعي في دلتا النيل بمصر وقدرت حجم المكمن الجديد في حدود أربعة إلى ستة مليارات قدم مكعبة.

وقالت الشركة إنها تعد خطة لتطوير الكشف الذي حققته في الموقع غرب سما 1 وستربطه بمحطة قريبة لمعالجة الغاز في غضون أسبوع.

وقالت دانة غاز إن الاكتشاف هو الثاني لها في مجال الغاز الطبيعي في مصر هذا العام بعد أعمال التنقيب الناجحة في امتياز كوم أمبو في الربع الثاني من العام.

وللشركة أنشطة كبيرة بالفعل في مصر وقالت الأسبوع الماضي إن وحدة مصرية لها بدأت الإنتاج التجاري بمصنع لسوائل الغاز الطبيعي هناك.