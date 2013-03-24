برلماني مصري: حزب النور قد يطعن على دستورية قانون الصكوك

من أحمد لطفي

القاهرة 24 مارس آذار (رويترز) - قال عضو بمجلس الشورى المصري عن حزب النور السلفي اليوم الأحد إن حزبه يعتزم رفع مذكرة إلى رئيس الجمهورية تطالبه بعرض قانون الصكوك الجديد على الأزهر لإبداء الرأي الشرعي فيه محذرا من أخطار على أصول الدولة.

وقال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الشورى المصري في اتصال مع رويترز "الحزب عازم على الطعن على قانون الصكوك ... سنرفع مذكرة للسيد رئيس الجمهورية تناشده عرض القانون على هيئة كبار علماء الأزهر."

وأضاف "إذا لم يتم الأخذ بهذه المذكرة سنطعن على القانون أمام القضاء الإداري."

وقال "قانون الصكوك مليء بالمخاطر على أصول الدولة ... لا نفهم لماذا الإصرار على عدم تجنبها رغم اعتراض الأزهر واعتراضنا وأحزاب أخرى."

واعتمد مجلس الشورى المصري الأسبوع الماضي قانونا جديدا يتيح إصدار الصكوك للمرة الأولى في مصر.