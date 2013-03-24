مقدمة 1-برلماني مصري: حزب النور قد يطعن على دستورية قانون الصكوك

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من أحمد لطفي

القاهرة 24 مارس آذار (رويترز) - قال عضو بمجلس الشورى المصري عن حزب النور السلفي اليوم الأحد إن حزبه يعتزم رفع مذكرة إلى رئيس الجمهورية تطالبه بعرض قانون الصكوك الجديد على الأزهر لإبداء الرأي الشرعي فيه محذرا من أخطار على أصول الدولة.

وقال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الشورى في اتصال مع رويترز "الحزب عازم على الطعن على قانون الصكوك ... سنرفع مذكرة للسيد رئيس الجمهورية تناشده عرض القانون على هيئة كبار علماء الأزهر."

وأضاف "إذا لم يتم الأخذ بهذه المذكرة سنطعن على القانون أمام القضاء الإداري."

واعتمد مجلس الشورى المصري الأسبوع الماضي قانونا جديدا يتيح إصدار الصكوك للمرة الأولى في مصر.

وتحتاج مصر للتحرك سريعا في إصدار صكوك سيادية لتمويل عجز موازنة متفاقم وإنشاء مشروعات تخفف الغضب الشعبي منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011. وقدر وزير المالية المرسي السيد حجازي أن الصكوك ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.

لكن موافقة مجلس الشورى على القانون جاءت دون عرضه على الأزهر الذي رفض نسخة سابقة من مشروع القانون في ديسمبر الماضي قائلا إنها تعرض أصول الدولة للخطر. وينص الدستور على أخذ رأي الأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة.