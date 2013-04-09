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رئيس مجموعة البركة: ندرس إنشاء بنك إسلامي متكامل في ليبيا في 2013

Tue Apr 9, 2013 10:49am GMT
 
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من أحمد لطفي

القاهرة 9 أبريل نيسان (رويترز) - قال رئيس مجموعة البركة المصرفية الإسلامية ومقرها البحرين إن المجموعة تدرس إنشاء مصرف إسلامي متكامل في ليبيا هذا العام يقدم حزمة متنوعة من الخدمات المصرفية برأسمال مبدئي 100 مليون دولار.

وقال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي للمجموعة في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الثلاثاء "ندرس تأسيس بنك في ليبيا خلال 2013 للاستفادة من الفرص الواعدة في السوق."

وتقدم مجموعة البركة المصرفية خدمات مصرفية إسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ولها مكتب تمثيل في ليبيا.

وقال يوسف "نتوقع تأسيس البنك برأسمالي 100 مليون دولار وسيقدم خدمات متوافقة مع الشريعة للأفراد والشركات وخدمات الاستثمار." (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 