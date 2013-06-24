شركة مصرية توفر خدمة التمويل الجماعي المتوافق مع الشريعة لثلاثة مشاريع إبداعية

من أحمد لطفي

القاهرة 24 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة مصرية متخصصة في التمويل الجماعي للمشروعات الصغيرة اليوم الاثنين إنها مولت أول ثلاثة مشاريع لها بصيغة المشاركة الإسلامية وإن المشاريع سترى النور في الأسابيع المقبلة.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي أطلق مصريان بوابة إلكترونية تحت اسم "شكرة - شارك فكرة" للجمع بين صغار المستثمرين ورواد الأعمال غير القادرين على تمويل مشروعاتهم من مؤسسات التمويل الرسمية.

وتشير آلية التمويل الجماعي إلى اشتراك مجموعات من صغار المستثمرين في تمويل مشروع عبر تقاسم حصص فيه.

وقال عادل البوصيلي أحد مؤسسي "شكرة" في رد مكتوب على أسئلة رويترز اليوم "نجحنا في تمويل أول ثلاثة مشاريع صغيرة في مجالات متنوعة."

وأضاف أن البوابة منذ تدشينها تلقت 150 فكرة مشروع وطلب تمويل واختارت البدء بهذه المشاريع الثلاثة.

وقال إن المشاريع الثلاثة هي بوابات تقدم منتجاتها وخدماتها على شبكة الإنترنت وإن التمويلات المنوحة لكل مشروع تراوحت بين مائة ومائتي ألف جنيه مصري (14.3 و28.6 ألف دولار).

وذكر أن البوابة الأولى qptimizer.com‭‭‭‭ ‬‬‬‬متخصصة في خدمات أسواق الأسهم. وتتيح البوابة لصغار المتعاملين في أسواق المال على مستوى العالم الحصول على خدمات التحليل الكمي وبناء محافظهم الاستثمارية عبر الاشتراك فيها.