ريدج كابيتال تطلق صندوق استثمار إسلاميا في البحرين قبل نهاية 2013

من أحمد لطفي

القاهرة 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول بشركة ريدج كابيتال لإدارة الأصول في مصر اليوم الأربعاء إن الشركة ستفتح باب الاكتتاب الأولي في صندوق إسلامي لها بالبحرين قبل نهاية 2013 برأسمال مبدئي مستهدف 150 مليون دولار.

وقال أحمد عبد الغني مدير تطوير الأعمال بالشركة وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لرويترز "سنفتح باب الاكتتاب في صندوق مشكاة أول صندوق صناديق إسلامي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل نهاية العام."

وتعد صيغة صندوق الصناديق حديثة نسبيا على عالم التمويل الإسلامي. ويضخ هذا النوع من الصناديق أمواله في صناديق فرعية أخرى ولا يحق له الاستثمار مباشرة في أي فئة أصول.

وقال عبد الغني إن الصندوق سيكون مقوما بالدولار ويمكن للمستثمرين الأفراد أصحاب الحسابات الدولية وللمؤسسات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاكتتاب به بشراء عشر وحدات (شهادات) بحد أدنى سعر الوحدة ألف دولار.

وتأسست الشركة من استحواذ الشركة الأم ريدج كابيتال في الإمارات على مجموعة الرشاد المصرية في مطلع 2012 وورثت عن الرشاد صندوق استثمار بنك مصر إيران ومحفظة استثمارية أخرى.

وكانت الشركة حصلت في يوليو تموز 2012 على موافقة مصرف البحرين المركزي لإطلاق وإدارة "صندوق صناديق إسلامي" بالبحرين.

وقال عبد الغني إن شركته ستساهم بمبلغ 15 مليون دولار في رأسمال الصندوق.