بنك الصادرات الافريقي يستكشف فرص التمويل الإسلامي

المنامة 3 مارس آذار (رويترز) - وقع بنك الصادرات والواردات الافريقي ومقره القاهرة اتفاقا مع ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية لاستطلاع فرص التمويل والاستثمار الإسلامي في القارة.

وتنفتح الأسواق الافريقية تدريجيا على التمويل الإسلامي مع بدء الحكومات في طرح صكوك سيادية وسن القوانين اللازمة لتعزيز جاذبية القطاع بالنسبة للشركات في أنحاء المنطقة.

وسيسعى بنك الصادرات والواردات الافريقي الذي أسسته الحكومات الافريقية ومستثمرون آخرون في 1993 ويركز على تمويل التجارة للمشاركة في صفقات مجمعة وصناديق استثمارية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومقرها جدة.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك إن الاتفاق سيسمح بالتعاون في صفقات بأسواق المال مثل إصدار السندات الإسلامية.