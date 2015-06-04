مبيعات المؤسسات المحلية تهبط ببورصة مصر صباحا

0907 جمت - دفعت الضغوط البيعية من قبل مؤسسات المال المحلية والأجنبية بورصة مصر للتراجع خلال بداية معاملات اليوم الخميس وسط شح شديد في السيولة.

وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.60 بالمئة ليصل عند 8852.2 نقطة والمؤشر الثانوي 0.23 بالمئة ليصل إلى 466.42 نقطة.

وبلغت قيم التداول 85.131 مليون جنيه.

ومالت معاملات العرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على 35 بالمئة من المعاملات حتى الآن.

وخسرت أسهم المصرية للاتصالات 1.8 بالمئة بعد قرار الشركة اليوم بعدم المضي قدما في شراء أسهم خزينة.

ونزلت أسهم عامر جروب 2.9 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.01 بالمئة وطلعت مصطفى 1.5 بالمئة والقلعة والتجاري الدولي 1.4 بالمئة.

ونصحت نعيم للبحوث عملاءها اليوم في مذكرة بحثية "باستغلال التراجع كفرصة للشراء... حد إيقاف الخسائر هو 8725 نقطة."

وتراجعت أسهم بالم هيلز 1.3 بالمئة وجلوبال تليكوم 1.8 بالمئة وبايونيرز 1.5 بالمئة وسوديك اثنين بالمئة وحديد عز 2.35 بالمئة.