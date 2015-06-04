المؤشر السعودي ينهي الأسبوع منخفضا

1325 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع منخفضا تحت وطأة خسائر معظم الأسهم القيادية مع تراجع النفط الذي يكون المحرك الرئيسي للسوق في غياب المحفزات القوية الدافعة للصعود.

وخسر المؤشر السعودي اليوم الخميس 0.11 بالمئة ليصل إلى 9668.10 نقطة وسط تداولات متدنية قيمتها 5.02 مليار ريال.

ومن بين 165 سهما جرى التداول عليها انخفض 106 أسهم فيما ارتفع 54 سهما واستقرت خمسة أسهم دون تغيير.

وقاد تراجعات السوق سهما الكهرباء والأهلي التجاري بخسائر 2.4 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.

كما نزلت أسهم الراجحي والسعودي الهولندي والطيار وساب والسعودي الفرنسي وينساب بنسب تراوحت بين 0.3 و2.7 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم المراعي 1.4 بالمئة وسامبا 0.7 بالمئة والبحري 1.8 بالمئة وسافكو 1.15 بالمئة.