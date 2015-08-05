مقدمة 2-الأهلي الكويتي ينوي التقدم بطلب الأسبوع المقبل لشراء حصص الأقلية في بيريوس مصر

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الكويت/القاهرة 5 أغسطس آب (رويترز) - يعتزم البنك الأهلي الكويتي التقدم لهيئة الرقابة المالية المصرية الأسبوع المقبل بطلب للاستحواذ على باقي أسهم الأقلية في بنك بيريوس مصر بعد أن حصل على موافقة المركزي المصري لشراء 98.5 بالمئة من أسهم البنك من بنك بيريوس اليونان في صفقة قيمتها 150 مليون دولار.

وقال فوزي الثنيان المدير العام لشؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي لرويترز اليوم الأربعاء "سنمضي قدما في استكمال الإجراءات" وسيتم التقدم بطلب لهيئة الرقابة المالية المصرية خلال الأسبوع المقبل لشراء حصة الأقلية في أسهم البنك والبالغة 1.5 بالمئة.

وفي حال إتمام الصفقة فإن البنك الأهلي الكويتي الذي يحتل المرتبة السابعة في الكويت من حيث قيمة الأصول سيحصل على فرصة لتنويع النشاط جغرافيا ودخول السوق المصرية في ظل سعي الكثير من البنوك الخليجية للخروج من أسواقها المحلية التي تعاني من احتدام المنافسة.

وأغلق سهم البنك الأهلي الكويتي اليوم عند 360 فلسا بانخفاض 1.4 بالمئة.

وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية في مصر في اتصال مع رويترز "نحن في انتظار تقدم الأهلي الكويتي بعرض شراء إجباري... لأن هناك 1.5 بالمئة مازالت مع صغار المستثمرين (حصة الأقلية) في البنك ولابد عند الاستحواذ التقدم بعرض شراء إجباري لجميع أسهم المستثمرين."

وأضاف سامي أن "البنك لم يتقدم لنا بموافقة المركزي بعد أو عرض الشراء الإجباري لباقي الأسهم. بمجرد تقديم الأوراق لنا وتكون مستوفاة لجميع الإجراءات سيتم الموافقة خلال أيام قليلة."

وقال البنك الأهلي الكويتي في بيان لبورصة الكويت اليوم إن "مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد وافق بجلسته المنعقدة في الرابع من أغسطس 2015 على طلب مصرفنا بشأن الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 98.5 في المئة من رأسمال بنك بيريوس مصر."