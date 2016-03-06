بورصة مصر تغلق على ارتفاع مدعومة بمشتريات الأفراد

1235 جمت - دعمت مشتريات الأفراد بورصة مصر لتغلق على ارتفاع اليوم الأحد ولكن وسط شح شديد في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 2.06 بالمئة ليغلق عند 6214.9 نقطة والمؤشر الثانوي 0.43 بالمئة ليغلق عند 353.7 نقطة.

وبلغت قيم التداول 332.291 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 94 بالمئة من المعاملات والأفراد على 60.3 بالمئة.

وارتفعت أسهم بالم هيلز 1.3 بالمئة والتجاري الدولي 2.2 بالمئة وجلوبال 1.9 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 7.02 بالمئة.

وواصلت أسهم بلتون ارتفاعها بالحد الأقصى وسط اختفاء عروض البيع على السهم.

وشارك في الصعود سهم طلعت مصطفى بزيادة 3.1 بالمئة وسوديك 1.9بالمئة بعد أن أعلنت اليوم عن توقيع اتفاق لتنفيذ مشروع مشترك مع مصر الجديدة للإسكان بإيرادات متوقعة تزيد على 30 مليار جنيه.

ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم المستثمرين "بالشراء قرب مستويات الدعم. حد إيقاف الخسائر 5750 نقطة."