تراجع طفيف للمؤشر السعودي وأسهم مصر ترتفع

1224 جمت - سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي تراجعا طفيفا صباح الاثنين متأثرا بنزول عدد من الأسهم القيادية بصدارة البنوك فيما ارتفعت البورصة المصرية وسط تداولات انتقائية على عدد من الأسهم القيادية.