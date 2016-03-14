مؤشرات بورصة الكويت تغلق منخفضة

1030 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الاثنين منخفضة حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.9 في المئة إلى 5240.2 نقطة بينما نزل مؤشر كويت 15 بنسبة 1.3 في المئة إلى 857.4 نقطة.

وقادت الأسهم القيادية حركة الهبوط حيث انخفضت أسهم بنك الكويت الوطني 2.6 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2.9 في المئة وأمريكانا 2.4 في المئة وأجيليتي 2.2 في المئة.

في المقابل ارتفعت أسهم البنك التجاري الكويتي اثنين في المئة وطيران الجزيرة 2.3 في المئة وبيت الطاقة 4.8 في المئة.

وبلغت قيمة التداولات 14.1 مليون دينار منها 6.8 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

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0855 جمت تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين متأثرا بنزول عدد من الأسهم‭‭‭‭ ‬‬‬‬القيادية فيما قفزت البورصة المصرية بعدما أعلن البنك المركزي خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.