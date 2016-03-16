بورصة مصر تصعد صباحا بدعم من مشتريات المحليين

0830 جمت - دفعت مشتريات المحليين بورصة مصر للصعود في بداية معاملات اليوم الأربعاء وسط سيولة وفيرة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.49 بالمئة ليصل إلى 7246.75 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.67 بالمئة ليصل إلى 359.04 نقطة.

وبلغت قيم التداول 154.500 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 75.2 بالمئة من المعاملات والعرب 12.5 بالمئة والأجانب 12.3 بالمئة والأفراد 72.4 بالمئة.

وكسبت أسهم بالم هيلز 2.4 بالمئة وطلعت مصطفى 5.25 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.5 بالمئة وسوديك 8.4 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن تخطي المؤشر الرئيسي لمستوى 7115 نقطة "يفتح له الباب نحو مزيد من الصعود قرب مستوى 7500 نقطة."