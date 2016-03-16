المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1320 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة البتروكيماويات في أعقاب صعود النفط.
وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من اجتماع وشيك في قطر لبحث تجميد مستويات الإنتاج وتوقعات بانخفاض الإنتاج الأمريكي لكن بعض المحللين حذروا من أن تثبيت الإنتاج أو خفضه لا يشيران إلى انتهاء تخمة المعروض العالمي.
وقفز المؤشر 1.17 بالمئة إلى 6305.8 نقطة.
وصعد مؤشر البتروكيماويات 2.4 بالمئة إلى 4061.2 نقطة بقيادة سابك الذي قفز 2.4 بالمئة مسجلا أكبر المكاسب بالسوق.
وزادت أسهم الراجحي وينساب والمراعي وجبل عمر والاسمنت السعودية والبحري والأبحاث والتسويق بنسب تراوحت بين 0.8 و9.4 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم السعودي الفرنسي 1.15 بالمئة والعربي الوطني 0.7 بالمئة وساب 0.5 بالمئة وموبايلي 0.4 بالمئة وجرير 0.2 بالمئة.
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